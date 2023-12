Pagelle discesa Val d’Isere | la coperta corta di Sofia Goggia | la crisi tecnica delle sorelle Delago

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023)FEMMINILE VALSabato 16 dicembre Jasmine Flury, 9: è un atleta cui di sicuro non difetta la fortuna. Prima di oggi vantava un solo successo in Coppa del Mondo, maturato in superG ben 6 anni fa. Nel frattempo, lo scorso mese di febbraio, si era laureata campionessa iridata di. Oggi non ha sbagliato nulla, facendo la differenza con la scorrevolezza. Ma il fatto che la pista sia peggiorata nella parte alta ha certamente favorito l’elvetica. Joana Haehlen, 8: nella giornataveterane elvetiche, incassa il quinto podio in carriera nel circuito maggiore, senza però aver mai alzato le braccia al cielo. Cornelia Huetter, 7,5: l’austriaca, pur non essendo una fuoriclasse, si conferma un’ottima atleta, capace sempre di lasciar correre gli sci. Per lei un podio ...