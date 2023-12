Pace non deve essere il nome nuovo della viltà La lezione del cardinale Biffi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 dicembre 2023) È in libreria, per l’editore Cantagalli, “La meraviglia dell’evento cristiano” (448 pp., 26 euro). In questo volume, ilGiacomo(1928-2015) affronta cento temi fo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti