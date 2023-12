Ospedale di Tivoli | resterà chiuso per 6 mesi | il piano di Rocca per far fronte all’emergenza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 dicembre 2023) “L’area dell’diincendiata è sotto sequestro della procura ed è confinata. Ma il resto èper motivi sicurezza. Stiamo rientrando nelle aree ma vanno fatti i lavori, anche sull’impianto elettrico. La riapertura dell’dipende dal dissequestro. Per riaprire l’ci vorranno dai 4 ai 6”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco, presentando le nuove misure in campo sanitario a seguito della tragedia che ha colpito l’di. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Agi. Incendio, celebrati i funerali di Romeo Sanna e Pierina Di Giacomo a Guidonia 178 i posti letto presi in affitto dalla Regione Lazio Sono 178 i posti ...