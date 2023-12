Osimhen trascina il Napoli | Cagliari ko al Maradona

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilbatte il2-1 grazie soprattutto all’apporto di Victor, autore di un gol e un assist L’ultima vittoria delin casa in Serie A prima di oggi era datata 27 settembre, contro l’Udinese per 4-1. I partenopei oggi sono tornati a conquistare i tre punti alcon il, per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Osimhen trascina il Napoli: gol e assist, Cagliari ko

A sbloccare l'impasse è il solitoin agguato sul centro che di testa segna dopo il lancio da sinistra di Kvaratskhelia al 70'. Vantaggio che dura poco perché meno di due minuti dopo è ...

Ramadani-gol all’89°, il Lecce batte 2-1 il Frosinone

LECCE (ITALPRESS) – Il veleno nella coda per un Frosinone che non avrebbe meritato la sconfitta per quanto prodotto e un Lecce che non avrebbe meritato il pareggio per la forza d’urto e la determinazi ...

Mazzarri: “Grande vittoria, la porta sembrava stregata. Kvara e Osimhen fantastici”

Mazzarri soddisfatto dopo la vittoria col Cagliari: "Era fondamentale, Osimhen e Kvaratskhelia hanno ritrovato fiducia".