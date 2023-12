Osimhen fa preoccupare i tifosi | le ultime sulle condizioni del nigeriano

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Victorpreoccupa il Napoli e iazzurri. Problemi muscolari per l’attaccante? È una giornata agrodolce per Victor. L’attaccantesi è reso protagonista con una prestazione superlativa in occasione della sfida Napoli-Cagliari, match andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona per la 16esima giornata di Serie A. Il centravanti azzurro ha trascinato la squadra di Walter Mazzarri verso un’importante vittoria con un gol e un assist di alta scuola. La rete è arrivata con un perentorio colpo di testa, troppo violento per permettere a Scuffet di respingerlo lontano dai pali. Mentre l’assist sfoggiato dal, è nato da un’azione personale.ha mandato in tilt mezza difesa rossoblù per poi innescare Kvaratskhelia, ...