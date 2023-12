Osimhen e Kvara piegano il Cagliari | il Napoli vola al quarto posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Scatto Champions ma quanta fatica. Ilrischia di finire imbrigliato nella fitta rete deldi Ranieri ma ci pensa il suo gioiello, fresco di Pallone d'Oro africano, a scardinare l'ostacolo con un gol imperioso e un assist capolavoro, tutto forza, grinta e cattiveria e piegare i sardi per 2-1. E' lui, insieme a Mario Rui, il trascinatore degli Azzurri che dopo un primo tempo fiacco, scolorito, chiuso tra i fischi del 'Maradona', sbloccano il match con un colpo di testa da autentico bomber del nigeriano pronto, dopo l'immediato pareggio di Pavoletti, ad inventarsi un'azione da funambolo in area avversaria consegnando atskhelia il pallone per la vittoria. Ai campioni d'Italia serviva vincere per cacciare via cattivi pensieri dopo i due bruschi capitomboli consecutivi in campionato, e ...