Orrore in diretta web | abusavano dei figli in cambio di denaro

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 Trasmettevano inweb gli abusi sui propri. I video dell’venivano pubblicati online indiversato sul loro conto da numerosi utenti, soprattutto europei. Per questo una coppia di filippini è stata arrestata dalla polizia al termine di lunghe indagini che hanno visto coinvolto anche un italiano che, tra il 2019 e il 2020, aveva pagato per poter ricevere filmati live con minorenni. L’inchiesta, condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) e coordinata dalla Procura del tribunale di Milano, ha preso il via da una segnalazione di operazioni finanziarie sospette arrivata, tramite la Guardia di Finanza, dalla Banca d’Italia, successivamente confermata da ulteriori informazioni giunte dalla ...