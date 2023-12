Oroscopo | si mette male per questi segni | le previsioni di Paolo Fox

Leggi su tvzap

(Di sabato 16 dicembre 2023) Come ogni mattina anche oggi, sabato 16 dicembre 2023,Fox ha raccontato l’segno per segno su Radio Lattemiele. Qui tutti gli appassionati dizodiacali scopriranno come le stelle influiranno sulla propria giornata. Siper alcuni, vediamo quali. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Filippo Turetta, primo compleanno in carcere: le news Leggi anche: Giorgia Meloni, il dettaglio non sfugge ai più attenti: cosa le succedeFox oggi 16 dicembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Giorno fortunato per gli Ariete che, in questa giornata sono favoriti negli incontri ma anche nelle sfide. Quando accettate un lavoro faticoso, più che sfidare avversari sfidate voi stessi. Secondo ...