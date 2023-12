Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre 2023 | anomale coincidenze per Vergine

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Cosa prevede l'diFox per domenica 17? Per gran parte della giornata avremo la Luna in segno Acquario. Sul far della sera, invece, l'astro argenteo slitterà nella casa del Pesci. Ed ecco che questa domenica avrà un sentore molto particolare. C'è chi avrà una giornata strana, con delle. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di domenica 17, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.17Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Dovrete essere più energici in queste 24 ore perché vi servirà tutta la vostra forza. Una persona ...