Oroscopo di oggi 16 dicembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 16 dicembre 2023)di16: ecco cosa prevedee come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno sudi16Ariete. 21/3 – 20/4 Un amico cerca di coinvolgervi in una strampalata avventura, ma voi avete troppe cose da fare. Potete comunque dirgli di sì, non deludetelo! La superficialità di un rapporto che si trascina...