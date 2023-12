Omicidio Matteuzzi | Padovani finge di avere le allucinazioni ma poi fa l’occhiolino al suo avvocato Picozzi | “Tutto concordato”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) “Ipotizziamo anche che ci siano stati questi tradimenti. Noi non abbiamo alcun riscontro ma per i tradimenti non è prevista la pena di morte, no? Perché lei non ha semplicemente interrotto la relazione?”. Incomincia così l’interrogatorio a Giovanni, l’ex calciatore di 28 anni che uccise la sua ragazza Alessandranell’agosto 2022 e che ora preme per ottenere l‘infermità mentale.risponde: “Ho capito di essere malato, non sto bene, da solo non ce la faccio, ho bisogno del vostro aiuto, ed è anche questo il motivo per il quale avevamo chiesto di poter andare in una Rems”, aveva detto in aula, davanti alla Corte d’Assise di Bologna. Un gesto fatto al suodurante un interrogatorio, svelerebbe in realtà la reale natura dell’accusato. Ma cos’è successo durante il processo?Leggi anche: ...