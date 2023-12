Olimpia Milano espugna Barcellona | Messina | “I miei giocatori hanno cuore”

(Di sabato 16 dicembre 2023) “È molto difficile vincere al Palau, stando sempre davanti per 40 minuti. Siamo partiti bene, nel secondo tempo abbiamo subito la loro pressione difensiva, ma era normale questo. A quel punto non ci siamo accontentati ma abbiamo cercato sempre il ferro”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Ettore, dopo la vittoria controin Eurolega: “Vincere al Palau Blaugrana è importante. Ma abbiamo giocato anche con Olympiacos, Valencia ed Efes molto bene, quando abbiamo perso spesso lo abbiamo fatto nell’ultimo quarto. Siamo una squadra di carattere. Abbiamo reagito vincendo con la Virtus e poi oggi, i”. SportFace.

Basket, Eurolega: l'Olimpia Milano ferma Barcellona e vince 86 - 90

L'vince per 86 - 90 contro il Barcellona in Eurolega , fermando la striscia di sedici vittorie che gli spagnoli avevano collezionato in casa. Ora, i milanesi tornano a concentrarsi sul ...

Kevin Pangos-Valencia, a che punto siamo RealOlimpiaMilano

Basket: Olimpia che colpo! Milano firma l’impresa a Barcelona in Eurolega

Nonostante tutte le assenze e l'infermeria piena, una straordinaria Olimpia Milano sbanca Barcellona e rilancia la sua avventura in Eurolega. La squadra di Messina gioca una grandissima partita per 40 ...

Basket Eurolega, impresa dell'Olimpia Milano: sbancata Barcellona

Preparati a vivere l’emozione di “LIVE Barcellona Olimpia”, la diretta testuale del quattordicesimo round di EuroLeague tra Barcellona e Olimpia Milano Preparati a vivere… Leggi ...