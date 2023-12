Occhio nero | per Wanda Nara le prove finiscono male

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) A poche ore dalla semifinale,e Pasquale La Rocca hanno dovuto fare i conti con due incidenti che, fortunatamente, non hanno lasciato altro che lividi. Tra una settimana e qualche ora, Milly Carlucci decreterà il vincitore dell'edizione 2023 di Ballando con le stelle e, in sala, l'asticella si alza per i concorrenti. Dopo la frattura di una costola per Paola Perego e la rovinosa caduta di Simona Ventura, è arrivato il turno dell'argentina e del suo maestro. Intenti a provare la performance da portare in puntata stasera, il ballerino napoletano e la showgirl si sono abbandonati al ritmo della musica e, proprio per questo motivo, un pugno sferrato da lei ha colpito lui. Poi, in un secondo momento, per provare un passo dell'esibizione,è finita con il viso sul muro e ...