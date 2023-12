(Di sabato 16 dicembre 2023) "Fra tutti i miei libri, questo è forse quello che mi è costato di più sul piano emotivo. (…) Non è una ricerca storica originale né una teorizzazione innovativa (…) Molto più modestamente, si trat... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il calcio europeo ha ancora un grosso problema di omofobia

... ed è probabile che l'unica conseguenza per il suo comportamentoche non gli verrà più ... In poche parole,ha ancora messo veramente alla prova la Serie A su questo fronte.

Nulla sarà mai uguale alla Shoah Il Foglio