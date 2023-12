«Non vestirti così o ti ammazzo» | le minacce del 19enne alla ex | così lei l’ha fatto arrestare col “mobile angel”

Leggi su open.online

(Di sabato 16 dicembre 2023) «Elimina i maschi dtua rubrica e i tuoi social. Non frequentare le amiche e nonin modo vistoso. Se no uccido te e tuo padre. Tu devi stare con me».Roberto Antini, un ragazzo napoletano di 19 anni e nipote del defunto boss dei Quartieri Spagnoli Antonio Ranieri (conosciuto come Polifemo), trattava la sua fidanzata. Diventata insostenibile e tossica, la ragazza ha prima deciso di interrompere la relazione con lui e poi di rivolgersi ai carabinieri. Ma il ragazzo ha continuato imperterrito con lenei suoi confronti.i militari hanno deciso di dotare la giovane del cosiddetto, ovvero l’orologio smart per le donne vittime di violenza collegato al cellulare e su cui è ...