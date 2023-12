“Non vestirti così o ti ammazzo” | ex fidanzata si salva grazie al mobile angel | arrestato lo stalker

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Elimina i contatti maschili dalla rubrica e dai social. Non frequentare le amiche e nonin modo vistoso. Io ti uccido, uccido tuo padre, devi stare con me”. Queste le imposizioni di un diciannovenne napoletano alla suache, terrorizzata, prima lo ha lasciato e poi si è rivolta ai carabinieri. Ma le minacce non sono cessate. I militari le hanno collocato al polso il “”, l’orologio collegato alla centrale operativa, che la vittima ha azionato più volte. Il ragazzo è stato infineper atti persecutori aggravati, su disposizione del gip di Napoli, che ha accolto la richiesta della procura. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Chiaia hanno consentito di documentare “condotte minatorie, morbose e moleste reiterate, tutte guidate – ...

