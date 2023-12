Niente partite durante Parigi 2024 | la Ligue 1 posticipa l’inizio della prossima stagione per i Giochi

(Di sabato 16 dicembre 2023) In occasione delle Olimpiadi di, la1 è costretta a rivedere il proprio calendario. Il governo ha infatti chiesto alla Federazione Calcio Francese di “non organizzare competizioni prima ele Olimpiadi“. La/2025, pertanto, inizierà più tardi del solito, vale a dire il 16 agosto, cinque giorni dopo il termine dei. La pausa invernale è prevista invece dal 13 dicembre al 3 gennaio, mentre il campionato si chiuderà il 17 maggio 2025. SportFace.

