Nella poesia sopravvive l’infanzia Un’antologia per bambini vecchi e nuovi

(Di sabato 16 dicembre 2023)integra, la nostra di chi ha l’età per ricordare quelle mandate a memoria e balbettate in classe – tra suggerime... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

SOTTODICIOTTO 24 - I premi di That's Animato! for All e Campus in corto

THAT'S ANIMATO! FOR ALL Visionati i 26 cortometraggi in gara nel Concorso That's Animato!... Per la delicatezza e lacon cui racconta, senza parole, i rapporti tra le generazioni e la ...

Poesia, musica e arte nella seconda serata de "Il libro e il lago" LeccoToday

"A se stesso di Giacomo Leopardi: Una Poesia sulla Disillusione e la Natura Umana". Recensione a cura di ... Alessandria today

Prosperi presenta ’Purple circus’

Si intitola ‘Purple Circus’ la nuova raccolta poetica della scrittrice ascolana Giorgia Spurio, edita da Polissena fiabe e poesie ...

leggi le altre "Cose"

Dopo Il gioco del destino e della fantasia (Orso d'argento al Festival di Berlinio2021) e Drive My Car (Prix du scénario a Cannes 2022 e Oscar come miglior film internazionale nello stesso anno ...