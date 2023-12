Nella biografia di Gioacchino Volpe c’è tanto dei paradossi italiani 

Una leggenda vivente - una donna che in una carriera durata sessant'anni ha eccelso in ogni area dell'intrattenimento : nella sua autobiografia racconta la storia della sua vita e della sua straordinaria carriera

Il libro si intitola My Name is Barbra e in quelle mille pagine che scorrono come se fossero dieci, un’artista icona racconta la sua vita, tra ... (iodonna)