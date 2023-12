Negoziati per l’adesione di Kiev all’Ue | ecco perché c’è poco da festeggiare

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Una delle decisioni più celebrate dell’ultimo Consiglio europeo di questo 2023, forse l’unico successo, è l’avvio deiperdell’Ucraina (oltre che della Moldavia). Un passo certamente importante, che conferma il sostegno dei 27 (o meglio dei 26) a. Ma non un game changer. Un sostegno politico, non militare, che nell’immediato non si tradurrà in alcun vantaggio concreto nella guerra ancora in corso, mentre soldi e armi scarseggiano. Il veto di Viktor Orban sull’avvio deisi è trasformato in un’assenza tattica nel momento della decisione, ma il veto ungherese è rimasto sul bilancio pluriennale, di cui fanno parte i 50 miliardi di aiuti finanziari a. La questione è rinviata al prossimo anno. I conti senza Putin Ma il dramma, o la ...