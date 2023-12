NBA | risultati della notte 16 dicembre | Boston batte Orlando | i Lakers vanno ko contro gli Spurs

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nella nellaitaliana di oggi si sono giocate otto partitestagione 2023-2024 di NBA . Sicuramente la sfida più attesa era quella tra iCeltics e gliMagic di Paolo Banchero, ma era il turno anche di Danilo Gallinari e i suoi Washington Wizards. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Vincono iCeltics che superano gliMagic 128-111. Match che dura poco più di un quarto, poi i Celtics prendono il comando e scappano via senza problemi. Merito dei 30 punti di Jayson Tatum, mentre in casanon brilla la stella di Banchero, fermato a soli 14 punti. Crollano i Los Angelesche cedono ai San Antonioper 129-115. Sempre avanti i texani, che nel secondo quarto toccano ...