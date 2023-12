NBA 2023 2024 | San Antonio torna a vincere dopo 18 ko | battuti i Lakers Ok Boston e Philadelphia

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) I SanSpurs hanno interrotto una striscia di 18 sconfitte consecutive,ndo al successo grazie al 129-115 contro i Los Angeles. E’ maturata in Texas la sorpresa della notte NBA, in cui si sono disputati otto match validi per la regular season. 13 punti e 15 rimbalzi per Wembanyama, mentre LeBron James ha messo a referto una doppia doppia da 23 punti e 14 assist. Il miglior realizzatore della serata è stato invece Vassell con 36 punti. A Est, quinta vittoria consecutiva per i76ers, trascinati dal solito Joel Embiid (35 punti, 13 rimbalzi) alla nona gara consecutiva con almeno 30 punti e 10 rimbalzi. Ancora imin casa invece iCeltics, che nel segno del solito Tatum (30 punti) hanno liquidato per ...