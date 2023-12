Natan ora è finalmente libero | anche di giocare centrale al posto di Juan Jesus

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 dicembre 2023) Meret: Un’uscita provvidenziale su Nandez gli vale l’applauso del Maradona, sul gol poteva fare di più? Non lo possiamo sapere con certezza, ma ha mostrato maggiore sicurezza e la faccia tosta di chi scende in campo sempre con un peso sulle spalle enorme: Stoico: 6.5 Di Lorenzo: Spinge nel primo tempo. Insieme a Politano fa paura ai sardi. Alza la voce, e, con l’arbitro e gli avversari mostrando i denti. Guida l’arrembaggio dopo il pareggio di Pavoletti. Certezza 6,5. Rrahmani: Fa a botte nel primo tempo con le loro punte. Si fa saltare troppo facilmente da Luvumbo in occasione del gol. Si prende un giallo ingiusto ma nel finale tiene bene l’area spazzando senza pietà. 5,5: È da apprezzare per l’impegno, la generosità, la cazzimma, ma se abbiamo rischiato di non vincere nemmeno questa è per un suo errore ...