Natalia Paragoni | “Ho perso un bambino da un mio ex”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023): nel passato dell’influnener che abbiamo conosciuto come corteggiatrice di Uomini e Donne attuale compagna di Andrea Zelletta, un aborto e una relazione tossica con un ex fidanzato, la verità sull’ex La 25 enne ed il dj saranno tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, talk condotto da Silvia Toffanin. Modella, beauty e lifestyle influencer, è nata a Morbegno (SO) il 14 dicembre 1997. La sua formazione è focalizzata nel mondo dell’estetica e del make-up, sua passione fin da piccola.Terminata la Scuola di Beauty, prende la decisione di trasferirsi a Milano per inseguire l’altro suo grande sogno, diventare modella: a Milano ha infatti iniziato a lavorare come fotomodella indipendente, che la porta anche a partecipare al concorso di ...