Natale più caro per gli italiani

Se quest’anno è andato a Gucci l’onore di illuminare la Galleria Vittorio Emanuele di Milano, è invece Dior, in un turbinio di farfalle dorate a ... (panorama)

Roma, 16 dic. (askanews) – Più doni sotto l’albero di Natale . Il 73,2% degli italiani farà acquisti per i regali di Natale , contro il 72,7% ... (ildenaro)

In Germania il sindacato Ver.di minaccia scioperi nel commercio al dettaglio a ridosso di Natale se nelle trattative per il rinnovo del contratto ... (ilfattoquotidiano)

I profumi del Natale 2023 sono contenuti in coffret sfavillanti - declinati in edizioni limitate - tra classici e novità da regalare. Ecco i più belli

Per il Natale 2023 i profumi indossano vesti, cioè pack, da gran soirée. Dai grandi classici alle creazioni in edizione limitata, le fragranze per ... (iodonna)