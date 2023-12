Nasconde la droga sotto l’auto | il cane Lochi la fiuta | in manette un 28enne

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Bergamo.va la, in una scatola metallica di caramelle agganciata alla scocca con una calamita. Ma il fiuto deldell’unità cinofila della Polizia locale di Bergamo ha individuato 15 palline di cocaina e un panetto di 25 grammi di hashish facendo finire il pusher in. L’uomo, M.R., marocchino di 28 anni, stava percorrendo via Stezzano quando, in prossimità della rotatoria che precede il Kilometro Rosso, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri nel Radiomobile di Bergamo per un controllo. Essendo il conducente già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno chiesto il supporto delanti. Quando M.R. ha notato cheaveva individuato il nascondiglio, ha ...