Napoli su Spileers | giovane difensore del Bruges nel mirino anche di Arsenal | Liverpool e Tottenham

Leggi su napolipiu

(Di sabato 16 dicembre 2023) Secondo Voetbalkrant, ilavrebbe sondato il terreno per Jorne, 18enne centrale delche sta ben figurando. Su di luii top club di Premier League. Ilavrebbe sondato il terreno per Jornecentrale 18enne del, stando a quanto riporta Voetbalkrant. Il talentuoso belga in questa stagione ha collezionato 14 presenze da titolare sotto la guida di Deila, attirando su di sé le attenzionidi. Pur giovanissimo,ha mostrato ottime doti fisiche e tecniche, coronate da una rete in Conference League. Ilnon è intenzionato a lasciarlo partire a buon ...