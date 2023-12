Napoli | Mazzarri | “Sono molto contento e soddisfatto | questa vittoria è un ottimo segnale di crescita”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“è undi“. Waltercommenta il successo azzurro in conferenza stampa. “convinto che questo risultato ci darà maggiore serenità per la prossima gara. Chi ha fatto calcio da una vita lo sa.” “Stasera abbiamo concesso poco, non sivisti svarioni e abbiamo sempre avuto grande applicazione. Vanno fatti i complimenti al Cagliari che ha avuto sempre un atteggiamentoaggressivo. Oggi bisognava essere più attenti dopo il pareggio, perchè dopo aver tanto lavorato per riuscire a segnare non dovevamo abbassare il livello di attenzione”. “Nella ripresa loro ...