Napoli | in casa non si può più sbagliare Mazzarri non ha mai perso contro Ranieri

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Novembre 2016. Il Leicester campione d’Inghilterra di Claudioperde 2-1il Watford di Walter. Fu l’ultimo precedente tra i due allenatori italiani che oggi (ore 18:00), al ‘Maradona’, tornano a sfidarsi in occasione di-Cagliari. Un ritorno alle origini per entrambi sulla panchina di due dei club che più hanno amato, nonché una sfida da ex. Gli obiettivi sono diversi, ma la fame da tre punti è la stessa. La squadra partenopea, dopo averil quarto posto, non può permettersi altri passi falsi tra le mura di. Nelle ultime quattro partite interne ha raccolto un solo punto in campionato, perdendo le due gare più recentiEmpoli e Inter. La differenza trae trasferta è spiazzante, indecifrabile. Un margine ...