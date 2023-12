Napoli | i convocati di Mazzarri contro il Cagliari | out Zielinski ed Elmas

In attesa di Napoli-Cagliari il club azzurro ha reso nota la lista dei giocatori convocati dal tecnico Walter Mazzarri . Walter Mazzarri ha ... (forzazzurri)

Convocati Napoli : Zielinski finisce ko - out anche Elmas. Torna un infortunato

Non arrivano grandi notizie per Waler Mazzarri a poche ore da Napoli-Cagliari, gara in programma oggi alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando... (calciomercato)