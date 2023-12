Napoli | file lunghissime all’esterno del Maradona Partita rinviata di trenta minuti Dazn

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 dicembre 2023)deldi. Lo annunciaevidentemente ci sono meno tornelli che altrove, altrimenti non si spiegano le lungheall’ingresso a ogni. Oggi, poi, i cancelli sono stati aperti in ritardo a causa del forte vento che ha messo in pericolo lo svolgimento di-Cagliari. Manca poco all’inizio del match e molto probabilmente un bel po’ di tifosi non riusciranno a entrare in tempo. Dal lato dei Distinti learrivano fino alla strada. Altrove, soprattutto all’estero, riempiono stadi da 70-80 mila spettatori in un quarto d’ora. A ...