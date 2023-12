Napoli | De Laurentiis | “Due anni fa ho tagliato gli stipendi | come il Milan”

Napoli, previsto nuovo incontro De Laurentiis - Osimhen

Commenta per primo La dirigenza delincontrerà nuovamente l'agente di Victor Osimhen per discutere del prolungamento e del conseguente adeguamento di contratto del nigeriano. L'obiettivo è trovare un accordo per il rinnovo entro ...

Napoli, De Laurentiis vuole ridurre ulteriormente il monte ingaggi. Nodo Zielinski AreaNapoli.it

Mastella: "ADL ha commesso un peccato d'orgoglio. Kvara Che involuzione..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

De Laurentiis premiato a Venezia: "Due anni fa ho dovuto riportare gli stipendi a 90 milioni dopo che ero arrivato a oltre 140"

Aurelio De Laurentiis è stato premiato al Gran Premio Internazionale di Venezia con due Leoni d’Oro. Uno per la Società Sportiva Calcio Napoli (Leone d'Oro per Meriti Sportivi), un altro personale, il ...