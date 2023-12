Napoli | centinaia in piazza contro contro precarietà e carovita

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDiversedi persone sono scese oggi inper dire no alla finanziaria del Governo Meloni. Il corteo è stato aperto da un grosso striscione “– Reddito per tutt@ Guerra per nessun@” e da diverse bandiere in solidarietà con il popolo palestinese, a seguire quelli degli ex percettori dell’RdC, dei disoccupati 7 Novembre e degli studenti. “Alle porte di un Natale ancora più precario e misero per la maggioranza degli abitanti – si legge in una nota della Rete per la difesa e l’estensione del reddito x l’opposizione sociale – in cuidi migliaia di famiglie rimarranno senza nemmeno quel minimo di sostegno al reddito che il governo di centrodestra ha definitivamente ...