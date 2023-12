Napoli-Cagliari | tornelli aperti dalle 15 | 30

(Di sabato 16 dicembre 2023) In occasione della sfida tradello Stadio Diego Armando Maradona apriranno alle ore 15:30. La SSCha comunicato a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il Napoli ha pubblicato i convocati per la gara di questa sera contro il Cagliari di Ranieri. Il comunicato del club: “ Napoli - Cagliari questa sera ... (ilnapolista)

Si ferma Piotr Zielinski in casa Napoli . Il centrocampista polacco ha dato forfait in vista del match di oggi al Maradona contro il Cagliari ... (calciomercato)

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Jeda Neves, ex calciatore del Cagliari , per parlare della partita di quasta sera tra il ... (terzotemponapoli)

Convocati Napoli per il match di domani contro il Cagliari : c’è anche un rientro nella lista dalla quale è stato escluso Zielinski Il Napoli ha ... (calcionews24)

In attesa di Napoli - Cagliari La Gazzetta dello Sport si è concentrata su un dato relativo al club di Claudio Ranieri. Mancano poche ore alla ... (forzazzurri)

Convocati Napoli per il Cagliari: fuori Zielinski, c'è un rientro

Napoli-Cagliari, assenza a sorpresa: non è tra i convocati Spazio Napoli

Napoli-Cagliari: quando e dove vederla, probabili formazioni, arbitro e classifica

Il Napoli di Mazzarri ospita il Cagliari di Claudio Ranieri nell'anticipo del 16° turno di Serie A. Il fischio d'inizio è alle 18 di sabato 16 dicembre. Gli azzurri sono sesti ...

Jeda avvisa: “Sfida per cuori forti. La vedo più complicata per il Napoli che per il Cagliari”

Jedaias Capucho Neves, in arte Jeda, ex giocatore del Cagliari, ha presentato la sfida del Maradona in programma tra qualche ora ...