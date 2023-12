Napoli-Cagliari | probabili formazioni | Ranieri sceglie Petagna

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di Mazzarri eQuesto pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di Mazzarri e(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.(3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou, Jankto; Viola;, Oristanio. Allenatore: