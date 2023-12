Napoli-Cagliari | parola agli azzurri | ”Abbiamo gestito bene la partita”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023), Gaetano: “Passo dopo passo, per riprendere il nostro ritmo” “Passo dopo passo, per riprendere il nostro ritmo”, scrive il centrocampista delGianluca Gaetano, dopo la vittoria deglial Maradona contro il, Politano dopo la vittoria: “Sorriso ritrovato anche in campionato” “La serenità passa anche attraverso queste partite: sorriso ritrovato, anche in campionato”, scrive l’attaccante delMatteo Politano su Instagram, dopo la vittoria contro il. Meret a Dazn: “Ho fatto una parata importante, ma il merito è di tutti! Alex Meret, portiere del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul ...