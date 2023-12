Napoli-Cagliari | Mazzarri spera di ritrovare i gol di Osimhen Sky

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tra qualche ore fischio d’inizio al Maradona, si gioca. Gli aggiornamenti prima della partita di Sky attraverso le parole dell’inviato Massimo Ugolini: «Contro ilpartita abbordabile, poi ci sarà lo scontro diretto con la Roma. Bisogna rompere il tabù Maradona in campionato,diche oggi porterà in campo il Pallone d’Oro africano. L’attaccante devela migliore condizione. Forfait di Zielinski, affaticamento al ginocchio per lui che come Elmas non è convocato. Ritorna Mario Rui, una buona notizia considerando l’indisponibilità di Olivera. Per quanto riguarda il, Lapadula ha subito una frattura al naso, non dovrebbe giocare ma l’impressione comune è che lui si ...