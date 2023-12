Napoli-Cagliari | Mario Rui ok | fuori Zielinski ed Elmas

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilgiocherà oggi pomeriggio al Maradona. Alle 18.00 il match del Sabato pomeriggio contro il. Obiettivo principe conquistare i 3 punti in quello che deve diventare, anche in campionato, il fortino di casa. Guai, tuttavia, a sottovalutare il. Gli uomini dell’ex, molto amato anche a, Ranieri vengono da una vittoria abbastanza convincente contro il Sassuolo. Si trovano ancora in una zona di classifica molto pericolosa, ma giocano un bel calcio ed hanno fame di vittoria. Pericolosi i sardi soprattutto negli ultimi minuti: segno che non si arrendono mai. Ed allora spetta a Mazzarri schierare gli 11 più in forma del momento. Il tecnico toscano dovrà rinunciare ade afermi per infortuni muscolari. Ritrova però...