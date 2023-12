Napoli-Cagliari 2-1 | il tabellino

Il Napoli con una buona prova supera il Cagliari e ritorna alla vittoria in campionato, ed è anche la prima vittoria di Mazzarri davanti al proprio ... ()

Napoli-Cagliari 2-1 - decidono i gol di Osimhen e Kvaratskhelia

Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Il Napoli batte il Cagliari per 2-1 nel match in calendario oggi 16 dicembre per la 16esima giornata ... (dayitalianews)