Napoli-Cagliari 2-1 | decidono i gol di Osimhen e Kvaratskhelia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il Napoli batte il Cagliari per 2-1 nel match in calendario oggi 16 dicembre per la 16esima giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d'Italia salgono a 27 punti e riprendono la corsa verso la zona Champions League della classifica.

Nel primo tempo i padroni di casa dominano il gioco ma non riescono a sbloccare la sfida: al 29' la grande occasione arriva sulla testa di Rrahmani, che però colpisce...

RILEGGI LIVE - Napoli-Cagliari 2-1 (Osimhen 69’, Pavoletti 71’, Kvaratskhelia 75’): il Napoli ritrova la vittoria in A al Maradona

Seconda vittoria consecutiva al Maradona per il Napoli dopo quella con il Braga in Champions League. Mancava però da tanto il successo interno in Serie A. Vittoria caparbia, capitanata dai propri ...

RILEGGI LIVE - Napoli-Cagliari 2-1 (Osimhen 69’, Pavoletti 71’, Kvaratskhelia 75’): gli azzurri ritrovano la vittoria in A al Maradona!

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live 20.29 TRIPLICE FISCHIO! VINCE IL NAPOLI 2-1. 94' - Il Cagliari prova l'assalto finale con le palle alte.