Napoli-Cagliari 2-1 | decidono i gol di Osimhen e Kvaratskhelia

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Ilbatte ilper 2-1 nel match in calendario oggi 16 dicembre per la 16esima giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d'Italia, che si impongono con i gol di, salgono a 27 punti e riprendono la corsa verso la zona Champions League della classifica. Il, a cui non basta il provvisorio pareggio di Pavoletti, rimane a quota 13. Ilparte col piede sull'acceleratore e al 7' spaventa la difesa sarda con la prima accelerazione di. I primi 20 minuti sono un monologo azzurro: Politano,dettano legge, la porta delvacilla a ripetizione ma ilnon sfonda. ...