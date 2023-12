Gli azzurri riprendono la marcia verso la zona Champions della classifica Il Napoli batte il Cagliari per 2-1 nel match in calendario oggi 16 ... (sbircialanotizia)

Il Napoli torna a vincere anche in campionato dando seguito alla convincente partita di Champions League contro il Braga. I partenopei infliggono... (calciomercato)

Dopo il successo in Champions League contro il Braga, che ha sancito il passaggio agli ottavi della competizione blindando il secondo posto nel ... (calcioweb.eu)

Napoli-Cagliari 2-1 - decidono i gol di Osimhen e Kvaratskhelia

(Adnkronos) – Il Napoli batte il Cagliari per 2-1 nel match in calendario oggi 16 dicembre per la 16esima giornata della Serie A 2023-2024. I ... ()