Napoli-Cagliari 2-1 | decidono i gol di Osimhen e Kvaratskhelia

vittoria per il Napoli nel match giocato al Maradona contro il Cagliari . È successo tutto nel secondo tempo, con gli azzurri che sono passati in ... ()

Tutto in sei minuti : il Napoli si sblocca al Maradona contro un buon Cagliari - Mazzarri respira

Succede Tutto in sei minuti al Maradona, e alla fine sorride il Napoli, per la seconda volta in pochi giorni al Maradona, ma per la prima volta ... ()