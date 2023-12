Napoli | attenzione al Cagliari | il dato da non sottovalutare

Il tecnico del Real Madrid in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions ... (247.libero)

Napoli - attenzione al Real Madrid di Carlo Ancelotti : nel mirino un top player partenopeo

Anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe entrato in corsa per Victor Osimhen. Il calciatore piace anche in Inghilterra Victor Osimhen ... (dailynews24)