Napoli 2-1 Cagliari | da Torino ‘sospetti’ sulla vittoria degli azzurri

Leggi su dailynews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) La partita delcontro il, molto probabilmente, rappresenta ladella svolta. Con i tre punti conquistato al Maradona, infatti, la squadra di Walter Mazzarri è ritornata nella zona Champions League. Per questo motivo, a molti, non è andata giù la prestazione. In particolare, da, si chiede di indagarepartita tra L'articolo