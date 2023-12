Musk | Sunak | Rama…e Spalletti | FdI fa l’en plein ad Atreju

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dicembre 2023 – Si concluderà domenica 17 dicembre, la festa giovanile organizzata da Fratelli d’Italia, e che quest’anno ha preso il nome di “Bentornato orgoglio italiano“., nata come festa di nicchia nel 1998, con il passare del tempo ha acquisito sempre più importanza ed influenza, e con l’insediamento del Governo Meloni è diventato l’evento politico più importante dell’anno. Nella meravigliosa location di La giornata di sabato è stata intensa e carica d’incontri: qualcuno inaspettato, qualcuno per certi versi clamoroso. Show di ElonadNella meravigliosa location di Castel Sant’Angelo, con il gelo romano a fare da cornice, la giornata di sabato 16 dicembre è stata la più carica e ricca di incontri. A cominciare dal proprietario di X (ex Twitter) e Tesla, Elon ...