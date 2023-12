Musk | “L’Italia è fatta dagli italiani Va fermata l’immigrazione illegale”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Elonsale sul palco di Atreju con il figlio in braccio. Uno dei sui 11 figli che non si vuole staccare dalla gamba. È l’immagine, simbolo, dell’intervista che Nicola Porro ha realizzato al padre di Tesla, di Starlink, di Neuralink e di tante altre cose dal palco della festa di Fratelli d’Italia. Ed è proprio sulla natalità che si concentra uno dei messaggi più importanti del magnate americano: “La demografia è importante”, ha detto. E non bisogna illudersi: “non può risolvere il calo della demografia” dei paesi industrializzati, altrimenti questi perderanno la loro cultura. Le Nazioni, dice, sono fatte dai confini certo ma soprattutto sono fatte “dalle persone”. “Il mio consiglio a tutti i leader di governo e alle persone è: assicuratevi di avere bambini per creare una nuova ...