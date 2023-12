Musk “L’intelligenza artificiale un’arma a doppio taglio”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “è una delle sfide maggiori per il futuro della civilizzazione. E’ come una nuova specie ed è, perchè può fare qualsiasi cosa ma non ha una coscienza. E’ necessario regolamentareper assicurarsi che sia vantaggiosa. Così ci saranno solo benefici e un’era di abbondanza”. Lo afferma Elon, patron tra l’altro di Tesla e Space X, ospite a Roma sul palco di Atreju.“Mi preoccupa il tasso di natalità così basso in Italia. Si tratta di un tema che incide anche sulla forza lavoro e che rischia di bloccare gli investimenti imprenditoriali nel prossimo furono. L’Italia è stato ed è un ottimo Paese in cui investire, per questo il mio auspicio è la sua ripresa ...