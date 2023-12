Musk | A favore dell' immigrazione | ma non di quella illegale

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 "Voglio stare attento perché le mie parole verranno fraintese. Non sto dicendo che tutti gli immigrati clandestini siano cattivi. Penso che probabilmente la maggior parte di loro sia buona. Ma ce ne saranno alcuni cattivi se non esiste un processo di revisione, perchè come si può dire che tutti gli immigrati clandestini sono onesti e laboriosi. Non puoi dirlo. Semplicemente non lo sai. Quindi voglio essere chiaro.A, aumentiamo l'legale. Ma dovremmo fermare l'clandestina. Penso che questo sia semplicemente logico", le parole di Elonad Atreju. / Youtube Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev