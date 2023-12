Muriel e lo spazio in più che pretende dall’Atalanta che lo sta gestendo bene

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023)e il minutaggio in più richiesto. Futuro in bilico con l’Atalanta, ma essa non può dare (e ottenere) di più dal colombiano “Cerco di dare sempre il massimo per guadagnare minuti e giocare sempre dall’inizio come tutti. Futuro? Voglio rimanere all’Atalanta, ma voglio stare in campo e valutare visto che ho ancora 6 mesi di contratto”. Le parole di Luisdopo la gara contro il Rakow è la sintesi della situazione del colombiano all’interno del contesto Atalanta: positivo sì, ma con la volontà di avere piùnelle gerarchie. Luissta disputando una buona stagione diventando la vera sorpresa nerazzurra, soprattutto se si analizza la mentalità: l’anno scorso era poco motivato e fuori forma, quest’anno si sono rivisti stimoli e voglia di ritagliarsi il propriononostante ...